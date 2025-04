Parlamentares querem R$ 599 bilhões para Plano Safra 25/26 e 1% para o seguro rural A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) apresentou, nesta segunda-feira (28.04), suas principais propostas para o Plano Safra 2025... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) apresentou, nesta segunda-feira (28.04), suas principais propostas para o Plano Safra 2025/26, reivindicando um total de R$ 599 bilhões em recursos para financiamento da produção agropecuária. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada em uma das maiores feiras de tecnologia agrícola da América Latina, que também marcou o início oficial das discussões com o governo. A proposta da FPA vai na mesma linha da CNA (veja aqui).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as propostas do Plano Safra!

Leia Mais em Momento MT:

Câmara aprova projeto sobre repasses da Lei Aldir Blanc para estados e municípios

Câmara aprova texto-base de projeto sobre repasses da Lei Aldir Blanc; votação prossegue

Prédio do Congresso recebe projeção de imagens em comemoração dos 65 anos de Brasília