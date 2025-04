Parlamentares reverenciam a diversidade de Brasília em homenagem ao aniversário da cidade Em sessão de homenagem aos 65 anos de Brasília, comemorados no dia 21 de abril, parlamentares do Distrito Federal elogiaram a diversidade...

Em sessão de homenagem aos 65 anos de Brasília, comemorados no dia 21 de abril, parlamentares do Distrito Federal elogiaram a diversidade da capital, que acolhe cidadãos de todo o País e do exterior. Autora do pedido para a realização da solenidade, a deputada Bia Kicis (PL-DF) destacou que, ao chegar a Brasília aos 9 anos de idade, encontrou pessoas que jamais conheceria se continuasse no Rio de Janeiro.

