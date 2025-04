Parlamento Jovem: Estudantes eleitos tomam posse para mandato de dois anos A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na manhã desta quinta-feira (24), a sessão de posse dos 24 estudantes de escolas... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h40 ) twitter

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na manhã desta quinta-feira (24), a sessão de posse dos 24 estudantes de escolas públicas e privadas do estado eleitos para a 9ª Legislatura do programa Parlamento Jovem (biênio 2025/2027). Os estudantes foram escolhidos por mais de 2.300 pessoas, que registraram seus votos no site da ALMT. Entre eles, estão 13 meninos e 11 meninas de 20 escolas diferentes, dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa que aproxima a juventude da política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

