Parque da Família receberá ipês em memória das vítimas de feminicídio O Parque da Família, em Cuiabá, foi o local escolhido para abrigar as mudas de ipês-roxos plantadas em homenagem às mulheres vítimas... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h36 )

O Parque da Família, em Cuiabá, foi o local escolhido para abrigar as mudas de ipês-roxos plantadas em homenagem às mulheres vítimas de feminicídio no estado. O novo espaço foi definido pelo Ministério Público de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMURB). A ação simbólica de replantio das mudas será realizada no dia 6 de junho.O remanejamento ocorre porque parte das mudas plantadas na segunda etapa do Parque Tia Nair adentrou 70 cm em uma propriedade particular. Serão transferidas 54 mudas em memória das vítimas de feminicídio em 2024. Além disso, outras 11 serão plantadas em referência às mulheres assassinadas neste ano.Cada muda plantada traz consigo o nome de uma mulher vítima de feminicídio, carregando, para além do simbolismo de resistência, força e beleza, a memória de cada uma – como forma de dizer que essas vidas não serão esquecidas, transformando o ambiente em um memorial vivo. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Senadores vão a Belém acompanhar preparativos da COP 30

