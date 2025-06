Parque das Águas recebe 200 mudas de espécies nativas No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Parque das Águas, em Cuiabá, ganhou um reforço na revitalização do espaço...

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Parque das Águas, em Cuiabá, ganhou um reforço na revitalização do espaço com o plantio de 200 mudas de árvores nativas da região, incluindo ipês e espécies frutíferas. As primeiras 100 mudas foram plantadas na data comemorativa, e as demais serão plantadas até sábado (7).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações de sustentabilidade em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: