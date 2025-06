Parque das Águas recebe 200 novas mudas no Dia Internacional do Meio Ambiente

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) realizaram na manhã desta quinta-feira, 05 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, o plantio de 200 mudas de árvores nativas no Parque das Águas, em Cuiabá.

