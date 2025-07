Parque Novo Mato Grosso recebe 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia entre quarta-feira (16) e domingo (20)

O Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, recebe pela primeira vez o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que ocorre de quarta-feira (16.7) até domingo (20.7). Com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a quinta etapa da competição reúne as melhores duplas da modalidade do Brasil, como as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia.

