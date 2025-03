Parque Novo Mato Grosso sedia 1ª etapa do Campeonato Regional de Kart O Kartódromo do Parque Novo Mato Grosso foi palco, neste sábado (15.3), da primeira competição oficial do calendário da Federação de... Momento MT|Do R7 15/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Kartódromo do Parque Novo Mato Grosso foi palco, neste sábado (15.3), da primeira competição oficial do calendário da Federação de Automobilismo do Estado de Mato Grosso (Faemt). A 1ª etapa do Campeonato Regional de Kart reuniu no local 40 pilotos de quatro categorias diferentes e foi realizada pela Federação, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Momento MT:

PF prende homem em flagrante por tráfico de drogas em São Paulo

Prefeitura realiza terceiro repasse do auxílio emergencial de famílias afetadas pelas chuvas

Dr. João cita morte de filho e defende implantação de hemodinâmica em Cáceres: “salva vidas”