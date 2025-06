Parque Zé Bolo Flô recebe centenas de pessoas no penúltimo dia (07) da Virada Sustentável MT

Momento MT |Do R7

A Virada Sustentável Mato Grosso trouxe 14 atrações para o Parque Zé Bolo Flô neste sábado (07.6), no bairro Cophema, em Cuiabá. A movimentação, que começou às 7h, se estendeu até o fim do dia, com a participação de centenas de crianças, jovens, adultos e idosos. Na programação foram disponibilizadas oficinas, apresentação de peça teatral, dança, exposição, workshop, entre outras atividades.

