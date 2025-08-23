Parques do Sul, Centro-Oeste e Nordeste marcam presença no 9º Salão do Turismo No 9º Salão do Turismo 2025, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto em São Paulo, o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas...

No 9º Salão do Turismo 2025, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto em São Paulo, o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) destacou a diversidade e a força de seus associados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste, com atrações que mostram a riqueza do turismo brasileiro. Durante o evento, os visitantes conferiram experiências que vão de parques temáticos a destinos naturais e culturais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as atrações que encantaram os visitantes!

Leia Mais em Momento MT: