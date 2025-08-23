Parques e atrações do Sudeste ganham vitrine no Salão do Turismo
A Região Sudeste mostrou sua força no estande do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) durante o Salão Nacional do Turismo 2025, em São Paulo. Entre os 26 associados reunidos pela entidade, os parques do Sudeste se destacaram pela diversidade de propostas — de atrações aquáticas a experiências imersivas ligadas à natureza, à cultura e até à fé.
A Região Sudeste mostrou sua força no estande do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) durante o Salão Nacional do Turismo 2025, em São Paulo. Entre os 26 associados reunidos pela entidade, os parques do Sudeste se destacaram pela diversidade de propostas — de atrações aquáticas a experiências imersivas ligadas à natureza, à cultura e até à fé.
