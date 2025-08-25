Participação de operadores e prefeituras garante resultados concretos para Mato Grosso A presença de Mato Grosso no 9º Salão Nacional do Turismo trouxe resultados efetivos para operadores, prefeituras e comunidades indígenas...

A presença de Mato Grosso no 9º Salão Nacional do Turismo trouxe resultados efetivos para operadores, prefeituras e comunidades indígenas do estado, consolidando contatos, parcerias e até a comercialização de produtos culturais, como o café indígena Massepô. O evento, realizado e São Paulo, entre os dias 21 a 23 de agosto, permitiu que municípios apresentassem seus atrativos, empresas ampliassem suas redes de clientes e comunidades indígenas fortalecessem o etnoturismo no estande de Mato Grosso.

