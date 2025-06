Participação popular: Prefeitura de Lucas do Rio Verde realiza consulta pública para construção do PPA 2026-2029 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, inicia nesta quinta... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h57 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, inicia nesta quinta-feira (12) uma consulta pública voltada à população para a construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. A iniciativa visa ampliar a participação popular na definição das prioridades e dos investimentos do município para os próximos 4 anos. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como você pode participar dessa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Sorriso sedia pela primeira vez etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

