Participantes da Virada Sustentável recebem orientações sobre compostagem e prevenção à dengue e chikungunya

Estudantes do curso de Agronomia e colaboradores voluntários do Instituto Rumo aproveitaram a programação da Virada Sustentável Mato Grosso, em Rondonópolis, para levar orientações à população sobre a prática da compostagem e os cuidados para prevenção e eliminação dos criadouros dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus, transmissores da Dengue e da Chikungunya. Além da distribuição de panfletos, o trabalho orientativo incluiu entrega de saquinhos de adubo orgânico e abordagens seguidas de muita conversa com os participantes do evento.

