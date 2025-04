Participantes de debate defendem acompanhamento de fisioterapeutas durante parto Participantes de debate na Câmara defenderam a aprovação de proposta que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas para acompanhar... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h26 ) twitter

Audiência Pública – Assistência Fisioterapêutica em Obstetrícia. Diretora científica - Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher - ABRAFISM, Cristine Homsi

Participantes de debate na Câmara defenderam a aprovação de proposta que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas para acompanhar mulheres no parto. A deputada Iza Arruda (MDB-PE) pediu a realização da audiência pública sobre o assunto na Comissão de Saúde. Ela é autora do Projeto de Lei 4631/24, que estabelece que os serviços de saúde onde o parto seja realizado contem com equipes especializadas multidisciplinares incluindo necessariamente fisioterapeutas.

