Participantes de seminário defendem que a primeira infância esteja no centro dos investimentos
Alimentação, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, inclusão, combate à pobreza e à violência são apenas alguns dos pontos que devem ser levados em consideração quando se pensa no desenvolvimento adequado das crianças de zero a seis anos de idade. Os desafios são muitos e a defesa de participantes de um seminário na Câmara dos Deputados é que a primeira infância seja foco de atenção, programas e investimentos no Brasil. Para saber mais sobre a importância de investir na primeira infância, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
