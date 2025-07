Participantes do Centro de Convivência de Barra do Bugres vistam a ALMT e recebem homenagem do deputado Chico Guarnieri Foto: NATALIA ARAUJO GOMES Grupo de 42 idosos participou de visita guiada, apresentou dança temática no plenário e celebrou homenagem... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h37 ) twitter

Um grupo de 42 idosos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa “João Nicolau Petroni”, do município de Barra do Bugres, participou de uma visita institucional à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na manhã desta quarta-feira (2), a convite do deputado estadual Chico Guarnieri (PRD). A programação incluiu uma apresentação cultural do grupo de dança “60+” e uma homenagem à coordenadora Laura Casasus, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido com a terceira idade. Para saber mais sobre essa emocionante visita e a homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Obras no Pronto-Socorro devem começar em cerca de 15 dias

