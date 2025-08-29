Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Participantes do Prêmio BIS 2025 têm até 12 de setembro para enviar projetos

Os participantes inscritos no Prêmio BIS – Boas Ideias e Soluções 2025, lançado em maio pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Os participantes inscritos no Prêmio BIS – Boas Ideias e Soluções 2025, lançado em maio pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, têm até o próximo dia 12 de setembro para submeter seus projetos. Realizada a cada dois anos, a ação tem como tema central desta edição “Sustentabilidade Organizacional”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.