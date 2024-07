Participantes do Serviço de Convivência levam conscientização para alunos da Rede Municipal

Os participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do polo 23 de setembro, visitaram na tarde de ontem (01), os alunos da Escola Municipal de Educação Básica – EMEB Ana Francisca de Barros, para ampliar e fortalecer a campana do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

