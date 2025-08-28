PartiuIF: aulas são transmitidas pela TV e pelo YouTube Para aumentar as oportunidades dos estudantes de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social de ingressarem nos institutos... Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h57 ) twitter

Para aumentar as oportunidades dos estudantes de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social de ingressarem nos institutos federais de todo o país, as aulas do Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PartiuIF) estão sendo transmitidas pela TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (TVAL) e pelo canal do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) no YouTube. As transmissões acontecem todo sábado e domingo, às 14h, na TVAL (canal 30.1 em Cuiabá/VG e 9.2 no interior), com conteúdo inédito. Saiba mais sobre essa iniciativa que transforma a educação e amplia oportunidades para todos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta quinta-feira (28)

