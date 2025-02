Passageiro com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF na BR-070 em Várzea Grande-MT Durante uma fiscalização na BR-070, km 512, em Várzea Grande-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão. ... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h27 ) twitter

Durante uma fiscalização na BR-070, km 512, em Várzea Grande-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão. Os policiais abordaram um veículo Toyota Corolla e constataram que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. O passageiro foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT. O motorista do veículo foi liberado após consulta aos sistemas não indicarem pendências criminais. A PRF segue trabalhando para garantir a segurança nas rodovias e contribuir com a justiça. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa ocorrência. Leia Mais em Momento MT: Secretaria acelera integração do Mercado do Porto e espaços de turismo

