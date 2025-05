Passageiro de ônibus é preso pela PM por suspeita de estupro de vulnerável

Momento MT |Do R7

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 27 anos, na noite deste domingo (25.5), suspeito de estuprar uma menina de 7 anos, dentro de um ônibus de viagem, no município de Cáceres. A criança relatou o caso à mãe. O denunciado foi detido no terminal rodoviário com uma porção de substância análoga à maconha.

