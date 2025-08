Passagem do projeto “Diálogos” por Sinop é marcada por 29 entrevistas A primeira temporada interiorizada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, idealizado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT),...

A primeira temporada interiorizada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, idealizado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), encerrou sua etapa em Sinop com 29 entrevistas realizadas entre os dias 21 de julho e 1º de agosto. Em parceria inédita com o Grupo Roberto Dorner de Comunicação, responsável por emissoras afiliadas ao SBT, a programação de variados temas foi exibida em formato videocast, com gravações feitas diretamente do Estúdio de Vidro montado no Shopping Sinop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: