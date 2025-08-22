Pato no Tucupi celebra tradição amazônica no Salão do Turismo O chef Ricardo Branches levou ao espaço Cozinha Show do Senac, durante o Salão do Turismo, em São Paulo (SP), o Pato no Tucupi, uma...

O chef Ricardo Branches levou ao espaço Cozinha Show do Senac, durante o Salão do Turismo, em São Paulo (SP), o Pato no Tucupi, uma das receitas mais representativas da culinária paraense. O tradicional prato mistura a ave cozida com tucupi – molho amarelo extraído da mandioca brava –, jambu, que provoca uma leve sensação anestésica na boca, e temperos típicos da Amazônia. Servido com arroz ou farinha local, o preparo representa a riqueza da gastronomia regional e suas técnicas ancestrais.

