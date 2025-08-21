Pato no Tucupi e Carimbó representam o Pará no 9º Salão do Turismo
A cultura e a gastronomia do Pará estão em destaque no 9º Salão do Turismo. O tradicional Pato no Tucupi, símbolo da culinária paraense, e a contagiante musicalidade do Carimbó trouxeram ao evento toda a riqueza e identidade cultural do estado.
