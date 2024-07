Patrimônio de criminoso investigado pela Polícia Civil choca autoridades

Indiciado na investigação da Operação La Catedral, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, o criminoso condenado Janderson Lopes usou o dinheiro obtido com o tráfico de drogas para constituir um considerável patrimônio, com uma transportadora, loja de materiais de construção, fazenda, imóveis e veículos dos mais variados tipos.

