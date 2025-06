Momento MT |Do R7

Patrimônio de empresário envolvido em desvios de cargas de grãos foi adquirido com furtos de cargas de cerveja O empresário do ramo de transportes investigado na Operação Safra 3 construiu todo seu patrimônio por meio de roubos e furtos de cargas...

O empresário do ramo de transportes investigado na Operação Safra 3 construiu todo seu patrimônio por meio de roubos e furtos de cargas. As investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apontaram que mesmo antes de integrar a organização criminosa envolvida no furto de mais de R$ 20 milhões em cargas de grãos em Mato Grosso, ele já atuava em furtos de cargas de cervejas.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes do esquema criminoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: