Patrulha Maria da Penha e Botão do Pânico são implantados em Sapezal

O programa “Patrulha Maria da Penha” e o Botão do Pânico foram implantados em Sapezal (a 500km de Cuiabá) e apresentados às autoridades municipais nesta quinta-feira (6), em evento realizado no auditório da Prefeitura Municipal. A articulação para a implementação da iniciativa foi realizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, no decorrer do ano de 2024, em parceria com a Polícia Militar.

