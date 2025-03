Patrulha Mecanizada auxilia produtores da agricultura familiar no assentamento Jonas Pinheiro Nesta terça-feira (18), a Patrulha Mecanizada da Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar esteve no Assentamento Jonas... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h47 ) twitter

Nesta terça-feira (18), a Patrulha Mecanizada da Secretaria de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar esteve no Assentamento Jonas Pinheiro para atender aos produtores locais. O serviço faz parte das ações da Prefeitura de Sorriso para fortalecer a agricultura familiar e busca oferecer suporte técnico e estrutural para impulsionar a produção. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como a Patrulha Mecanizada está transformando a vida dos produtores locais! Leia Mais em Momento MT: Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela Polícia Militar em Nova Mutum

