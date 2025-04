Patrulha Rural prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo em Querência

Momento MT |Do R7

Equipes da Patrulha Rural do 13º Comando Regional prenderam dois homens, de 37 e 46 anos, por porte ilegal de arma de fogo, em Querência. As prisões ocorreram em abordagens realizadas, no final da tarde de terça-feira (08.4). Um revólver e uma pistola foram apreendidas.

