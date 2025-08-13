Logo R7.com
Paula Calil apresenta projeto de conscientização aos homens no combate à violência contra a mulher em Cuiabá

Momento MT

Momento MT|Do R7

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
Com o objetivo de sensibilizar e engajar homens de todas as idades no combate à violência contra a mulher, a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), apresentou um projeto de lei que institui, no âmbito do município, a campanha “Homens de Verdade, Protegem Mulheres”.

