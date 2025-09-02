Logo R7.com
Paula Calil concede moção de aplausos a representantes de bares e restaurantes de Cuiabá

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), concedeu, na noite desta segunda-feira (01), moções de aplausos a representantes de bares e restaurantes da capital. A parlamentar ressaltou a relevância do segmento para o crescimento econômico, social e turístico da cidade.

