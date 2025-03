Paula Calil debate empreendedorismo feminino e combate à informalidade em audiência pública

O Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de países com o maior número de empreendedoras. Segundo pesquisa recente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sobre empreendedorismo feminino, dos 52 milhões de empreendedores existentes no país em 2022, 32 milhões são mulheres. Esse é o tema central da audiência pública que será realizada nesta quarta-feira (24) pela presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante debate!

Leia Mais em Momento MT: