Paula Calil homenageia advogados e destaca importância da defesa dos direitos e garantias da sociedade

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Momento MT

Momento MT|Do R7

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realizou, na noite desta quarta-feira (13), uma solenidade em homenagem ao Dia do Advogado. O evento ocorreu no Plenário de Deliberações Paulo Borges e reuniu profissionais que se destacam pela atuação na defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

