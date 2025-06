Paula Calil lamenta perda de mais de R$ 3,3 bilhões no repasse do ICMS para Cuiabá e destaca parceria com o TCE para reverter cenário A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), chamou a atenção para as perdas significativas que a capital...

Momento MT|Do R7 24/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share