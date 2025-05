Paula Calil promove caminhada em prol da saúde mental materna neste sábado

Momento MT |Do R7

Nathany Gomes – Assessoria da vereadora Paula Calil A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promove neste sábado (24) uma caminhada em defesa da saúde mental materna, a partir das 8h, no Parque Tia Nair. Com o tema “Acolhendo mães, fortalecendo vidas”, a ação integra a campanha nacional que promove a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional das mães, especialmente durante o mês de maio, quando é celebrado o Mês das Mães.

