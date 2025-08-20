Paula Calil realiza audiência pública para debater regularização fundiária no bairro São Francisco SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promove nesta quarta...

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promove nesta quarta-feira (20), às 19h, uma audiência pública no bairro São Francisco, região Sul da capital, para discutir a regularização fundiária da comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: