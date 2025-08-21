Paula Calil reforça compromisso com a regularização fundiária em audiência pública no bairro São Francisco SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promoveu na noite desta...

Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share