Paula Calil reforça compromisso com a regularização fundiária em audiência pública no bairro São Francisco
SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promoveu na noite desta quarta-feira (20) uma audiência pública no bairro São Francisco, com foco na regularização fundiária da comunidade. O encontro reuniu moradores, representantes do Executivo Municipal e lideranças locais para discutir a situação das famílias que aguardam há décadas a escritura definitiva de suas residências.
