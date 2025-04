Paula vota a favor do projeto Tarifa Zero e afirma que população terá mais acesso a serviços de lazer na capital 24/04/2025 Paula vota a favor do projeto Tarifa Zero e afirma que população terá mais acesso a serviços de lazer na capital Nathany...

Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share