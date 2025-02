Paulinho veste a 7 e celebra chegada ao Palmeiras: “Momento único” O atacante Paulinho foi oficialmente apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta quinta-feira. Na Academia de Futebol, o jogador... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O atacante Paulinho foi oficialmente apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta quinta-feira. Na Academia de Futebol, o jogador expressou sua alegria por vestir a camisa alviverde e assumiu a simbólica número 7, deixada vaga por Dudu após sua transferência para o Cruzeiro. “É uma alegria imensa vestir essa camisa tão pesada, tão grande no futebol brasileiro e mundial”, celebrou Paulinho. Ciente da responsabilidade de herdar a camisa que foi de Dudu por quase uma década, o atacante demonstrou tranquilidade e confiança. “Estou no melhor clube do Brasil, o maior campeão do Brasil, o melhor clube dos últimos 11 anos. Reconheço tudo o que posso entregar e estou muito confiante pelo que encontrei aqui: elenco e treinador excelentes, muito vencedores”, afirmou. Saiba mais sobre essa emocionante apresentação e a trajetória de Paulinho no Palmeiras consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Hat-trick de Gabigol marca goleada do Cruzeiro sobre o Itabirito

Santos prepara grande festa para a volta de Neymar

Prefeito e secretária acompanham inspeção do Judiciário no HMC