Paulo Paim lamenta impacto do tarifaço na vida dos gaúchos Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou os efeitos do tarifaço norte-americano... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 17h39

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou os efeitos do tarifaço norte-americano no Rio Grande do Sul. Paim destacou matéria produzida pelo jornal Zero Hora, de Porto Alegre, sob o título “Como o tarifaço impacta a vida das trabalhadores”. — A reportagem, muito bem elaborada, mostra a triste realidade, como os efeitos da medida do governo norte-americano, em vigor desde o início de agosto, repercutem diretamente no Rio Grande do Sul. Desde de férias coletivas em indústrias até a estocagem de produtos que perderam o destino. O enfoque imediato das empresas tem sido preservar empregos e manter a produção, mas paira sempre a dúvida: por quanto tempo será possível resistir diante das incertezas comerciais do tarifaço? — indagou. Para entender melhor os impactos dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: SES realiza ações em referência ao Dia Nacional de Combate ao Fumo

