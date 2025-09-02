Paulo Vilhena interpreta Gugu Liberato em série sobre Suzane von Richthofen A primeira imagem de Paulo Vilhena caracterizado como Gugu Liberato (1950-2019), foi divulgada pela equipe da série Tremembé, que estreia...

A primeira imagem de Paulo Vilhena caracterizado como Gugu Liberato (1950-2019), foi divulgada pela equipe da série Tremembé, que estreia em 31 de outubro no Prime Video. O ator contracena com Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane Von Richthofen.

