Pauta ambiental deixa de ser apenas um ato comemorativo em Várzea Grande Em parceria, Semana do Meio Ambiente terá ações concretas: "É hora de sair do discurso e encarar os problemas de frente", afirma a... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h56 )

Momento MT

Em parceria, Semana do Meio Ambiente terá ações concretas: “É hora de sair do discurso e encarar os problemas de frente”, afirma a prefeita Flávia Moretti “Em Várzea Grande, temos buscado transformar a pauta ambiental em prática efetiva. A Semana do Meio Ambiente é um exemplo disso: planejamos ações nas escolas, plantios, limpeza à margem do Rio Cuiabá, debates técnicos e planejamento urbano com foco na sustentabilidade. É hora de sair do discurso e encarar os problemas de frente, com coragem, união e responsabilidade com o futuro da nossa cidade. Meio ambiente não é tema só de data comemorativa, é compromisso diário de gestão”.

Saiba mais sobre as iniciativas e a programação completa acessando a matéria no nosso parceiro Momento MT.

