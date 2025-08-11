Pauta do Plenário Virtual desta semana conta com 125 processos
Tem início nesta segunda-feira (11) a sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que irá avaliar e julgar 125 processos, incluindo tomada de contas, pedidos de rescisão, aposentadorias e revisões. Clique aqui e confira a pauta completa.
