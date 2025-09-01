Logo R7.com
Pauta do Plenário Virtual desta semana conta com 141 processos

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que tem início nesta segunda-feira (1°) conta com 141 processos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que tem início nesta segunda-feira (1°) conta com 141 processos em pauta. Clique aqui e confira.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

