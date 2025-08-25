Pavimentação avança no Parque Cuiabá e beneficiam 4 mil moradores
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança com o cronograma de pavimentação no bairro...
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança com o cronograma de pavimentação no bairro Parque Cuiabá. Iniciados na segunda quinzena de julho, os trabalhos já estão em fase de finalização e contemplam cinco importantes vias da região: Rua B, Avenida UM, Avenida V2 e Avenida Valter Gallucci. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança com o cronograma de pavimentação no bairro Parque Cuiabá. Iniciados na segunda quinzena de julho, os trabalhos já estão em fase de finalização e contemplam cinco importantes vias da região: Rua B, Avenida UM, Avenida V2 e Avenida Valter Gallucci.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a pavimentação no Parque Cuiabá!
Leia Mais em Momento MT: