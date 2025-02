Pavimentação da Linha Norte será novamente licitada Convênio com o Estado foi firmado em 2023 A pavimentação da Linha Norte foi a pauta que abriu a agenda do prefeito Alei Fernandes na... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h08 ) twitter

Convênio com o Estado foi firmado em 2023 A pavimentação da Linha Norte foi a pauta que abriu a agenda do prefeito Alei Fernandes na manhã desta quarta-feira (22 de janeiro) em uma reunião com os produtores rurais Helio Gatto, Eular Frare, Solismar Garbin e Francisco Lermen. Junto aos secretários Milton Geller e Edivaldo Xavier (titular e adjunto de Obras e Serviços Públicos), Cledson Assis (adjunto de Governo), e ao economista Ednilson Oliveira, Alei partilhou aos está o processo para iniciar a obra de asfaltamento de um trecho de 18,18 quilômetros da Rodovia Municipal Linha Norte, entre a BR-163 e o Rio Celeste, na região de divisa com o município de Vera. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto de lei cria rota turística em Roraima

