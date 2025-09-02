PBA encerra novo ciclo com mais de 92 mil matrículas Em 2025, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) encerrou seu novo ciclo com mais de 92 mil novas matrículas, com 2.426 turmas em áreas...

Em 2025, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) encerrou seu novo ciclo com mais de 92 mil novas matrículas, com 2.426 turmas em áreas urbanas e 4.444 em áreas rurais, totalizando 20 estados e 1.280 municípios em todo o Brasil, reforçando o papel fundamental da educação popular na educação de jovens e adultos (EJA).

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: