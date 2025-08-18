Logo R7.com
Pé-de-Meia Licenciaturas: publicadas regras para manutenção da bolsa

O Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), publicou nesta segunda-feira...

Momento MT|Do R7

O Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), publicou nesta segunda-feira, 18 de agosto, a Portaria no 220-2025, que regulamenta os critérios de frequência e desempenho acadêmico para a manutenção e renovação da bolsa do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa é uma iniciativa do MEC para incentivar o ingresso na carreira docente.

Para mais detalhes sobre as novas regras e como elas podem impactar os estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

