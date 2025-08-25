Pé-de-Meia: pagamento da 6ª parcela começa nesta segunda (25) O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta segunda-feira, 25 de agosto, o pagamento da sexta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia...

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta segunda-feira, 25 de agosto, o pagamento da sexta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia. O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 1º de setembro. Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes beneficiários do Pé-de-Meia que tenham atingido frequência igual ou maior que 80% nas aulas, conforme calendário abaixo.

